Украина отменила визит депутатов Европарламента: СМИ назвали причину

Евросоюз, Украина, Среда 03 декабря 2025 15:31
Украина отменила визит депутатов Европарламента: СМИ назвали причину Иллюстративное фото: визит делегации ЕП отменили за сутки до начала (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина отменила визит группы депутатов Европейского парламента из-за присутствия в ее составе члена немецкой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euractiv.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что визит делегации депутатов Европейского парламента, специализирующихся на обороне, был отменен, когда стало известно, что в ее составе будет немецкий ультраправый депутат Ганс Нойгофф, член пророссийской немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Нойгофф несколько раз ездил в Россию и известен пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. При этом программа визита охватывала в том числе поездки на территорию чувствительных военных объектов - поэтому наличие в делегации Нойгоффа вызвало беспокойство в Киеве.

"Стыдно думать, что угроза безопасности, которая привела к отмене поездки, является внутренней для Парламента... Речь идет о депутате Европарламента, который ехал туда не для того, чтобы общаться с украинцами, а для того, чтобы продолжить свой антиукраинский крестовый поход", - сказал изданию один из депутатов.

Скандал в Европарламенте

Со своей стороны, Нойгофф отказался выйти из состава делегации Комитета парламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE). Чиновники ЕП требовали от него вообще уйти в отставку, но депутат отверг и это требование.

После отказа Киев решил отменить визит делегации и рассматривал вариант вообще запретить Нойгоффу въезд в Украину. Об отмене объявили в воскресенье, 30 ноября - за день до того, как депутаты должны были ехать в Киев.

Группа депутатов ЕП предупредили главу SEDE Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и других должностных лиц еще до визита, что фигура Нойгоффа может вызвать проблемы. Сейчас рассматривается возможность перенести визит, но непонятно, как выбросить из делегации Нойгоффа, который должен официально ездить с делегациями такого уровня.

"Когда происходят деликатные миссии, такие как в Сирии или Украине, группы общаются друг с другом и договариваются, чтобы избежать включения в их состав членов, которые считаются под угрозой. Так это работает годами", - предположил один из депутатов в разговоре с изданием.

Отметим, в начале ноября немецким политикам из пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" запретили встречаться с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Запрет ввела их собственная политсила.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что "Альтернатива для Германии" демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Путина.

В Германии даже планировали на законодательном уровне запретить "АдГ" несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Но Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.

