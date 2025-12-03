Україна скасувала візит депутатів Європарламенту: ЗМІ назвали причину

Видання із посиланням на власні джерела пише, що візит делегації депутатів Європейського парламенту, що спеціалізуються на обороні, було скасовано, коли стало відомо, що в її складі буде німецький ультраправий депутат Ганс Нойгофф, член проросійської німецької партії "Альтернатива для Німеччини".

Нойгофф кілька разів їздив до Росії та відомий проросійською позицією та антиукраїнськими заявами. При цьому програма візиту охоплювала в тому числі поїздки на територію чутливих військових об'єктів - тому наявність в делегації Нойгоффа викликала занепокоєння в Києві.

"Соромно думати, що загроза безпеці, яка призвела до скасування поїздки, є внутрішньою для Парламенту... Йдеться про депутата Європарламенту, який їхав туди не для того, щоб спілкуватися з українцями, а для того, щоб продовжити свій антиукраїнський хрестовий похід", - сказав виданню один з депутатів.

Скандал у Європарламенті

Зі свого боку, Нойгофф відмовився вийти зі складу делегації Комітету парламенту з питань безпеки та оборони (SEDE). Посадовці ЄП вимагали від нього взагалі піти у відставку, але депутат відкинув і цю вимогу.

Після відмови Київ вирішив скасувати візит делегації та розглядав варіант взагалі заборонити Нойгоффу в'їзд до України. Про скасування оголосили в неділю, 30 листопада - за день до того, як депутати повинні були їхати до Києва.

Група депутатів ЄП попередили голову SEDE Марі-Агнес Штрак-Циммерманн та інших посадовців ще до візиту, що фігура Нойгоффа може викликати проблеми. Зараз розглядається можливість перенести візит, але незрозуміло, як викинути з делегації Нойгоффа, який повинен офіційно їздити з делегаціями такого рівня.

"Коли відбуваються делікатні місії, такі як у Сирії чи Україні, групи спілкуються одна з одною та домовляються, щоб уникнути включення до їх складу членів, які вважаються під загрозою. Так це працює роками", - припустив один з депутатів у розмові з виданням.