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Галущенко рассказал, как Украина готовится к возможным новым атакам РФ на энергетику

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 18:47
Галущенко рассказал, как Украина готовится к возможным новым атакам РФ на энергетику Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министерство энергетики работает над тем, что энергетическая инфраструктура Украины защищена от возможных атак Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, Минэнерго сосредоточено на восстановлении поврежденных энергообъектов. Кроме того, планируется создать запас оборудования, который будет использоваться для быстрого ремонта повреждений.

"И безусловно, это целый план по работам, которые нужно сделать с точки зрения защиты объектов критической инфраструктуры", - рассказал Галущенко.

Ранее мы писали о том, что Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности сетей для экспорта электроэнергии в Молдову 11 апреля.

Напомним, что 7 апреля министр энергетики подписал указ, который позволит возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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