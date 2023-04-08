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Украина и США работают над общей программой в сфере энергетики

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Суббота 08 апреля 2023 19:49
Украина и США работают над общей программой в сфере энергетики Фото: Украина и США работают над общей программой в сфере энергетики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Энергетические ведомства Украины и Соединенных Штатов готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и постоянству энергосектора Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на свою добычу и производство биогаза", - пояснил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков. .

По его словам, у Украины огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.

"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродистой генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - отметил Демченков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии.

Также ранее мы писали, что Украина планирует децентрализовать генерацию электроэнергии к следующей зиме. Сделать это хотят из-за наращивания маневровых мощностей.

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