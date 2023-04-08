Украина и США работают над общей программой в сфере энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и постоянству энергосектора Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на свою добычу и производство биогаза", - пояснил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков. .

По его словам, у Украины огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.

"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродистой генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - отметил Демченков.