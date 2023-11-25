Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина - НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

По данным ведомства, Блинкен отправится в Брюссель 27-29 ноября для участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО, включая первую встречу министров иностранных дел Совета НАТО-Украина.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнет непоколебимую приверженность НАТО Украине в ее борьбе с российской агрессией, подчеркнет нашу поддержку демократии и региональной стабильности на Западных Балканах, а также обсудит приоритеты Вашингтонского саммита в июле 2024 года", - говорится в сообщении.

Совет Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что создание Совета Украина - НАТО существенно укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной, ведь это структура, позволяющая принимать совместные решения.

Однако в Украине не так положительно отреагировали на данное предложение. Не так давно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что основание Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству.

О том, что известно о Совете Украина-НАТО и что не устраивает Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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