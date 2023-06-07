Украина ищет пути эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области

"В настоящее время на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных, из них 10 - на временно оккупированной территории. И мы сейчас ищем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы", - сказал он.

Клименко сообщил, что уже удалось эвакуировать 1 854 человек. Впрочем, работы по эвакуации продолжаются. При этом вывозить помогают не только людей, но и домашних животных. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

Спасатели пытаются проводить работы максимально быстро. Однако мешает сильное течение, а также обстрелы россиян.

Министр подчеркнул, что штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС будет работать круглосуточно, сколько это будет необходимо.

"Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала при подрыве ГЭС", - добавил Клименко.

Эвакуация из Херсонской области

Из-за подрыва Каховской ГЭС вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что в оккупированной Херсонской области нужно эвакуировать людей из 20 населенных пунктов.

Информации о жертвах среди гражданских нет. При этом полиция получила три сообщения о пропавших без вести в зоне катастрофы в Херсонской области.

Больше о последствиях подрыва Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина.

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