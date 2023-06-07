ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированной Херсонской области нужно эвакуировать 20 населенных пунктов, - Кубраков

Новина українською →
Херсон, Среда 07 июня 2023 14:05
В оккупированной Херсонской области нужно эвакуировать 20 населенных пунктов, - Кубраков Фото: вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

После подрыва Каховской ГЭС на оккупированной территории Херсонской области в эвакуации нуждаются 20 населенных пунктов. Но захватчики ее не проводят.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков во время брифинга в Херсоне, передает корреспондент РБК-Украина.

"На неподконтрольной территории левого берега Днепра эвакуации подлежат, по меньшей мере, 20 населенных пунктов", - констатировал он.

По его словам, российская оккупационная "власть" не обеспечивает эту эвакуацию.

"Мы видим это в соцсетях, а также в сообщениях людей. Здесь мы обращаемся ко всем международным организациям: к Красному Кресту, к ООН", - добавил Кубраков, отметив, что это необходимо, чтобы как можно скорее обеспечить доступ и эвакуацию украинцев в этих населенных пунктах.

Эвакуация в Херсонской области из-за подрыва ГЭС

На территории Херсонской области, подконтрольной Украине, из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня в зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов. Сейчас там происходит масштабная эвакуация, к которой даже привлекли вездеходы "Богун". Их только недавно "тестил" министр обороны Украины Алексей Резников.

Что касается оккупированной части Херсонской области, то захватчики заявили о якобы "внезапном" повышении воды и даже объявили "эвакуацию" нескольких районов. Но по факту ее никто не проводит, поскольку оккупанты начали сами эвакуироваться сразу после того, как осознали масштабы техногенной катастрофы. Кроме того, вражеские ДРГ под видом гражданского населения пытаются попасть на территорию освобожденной Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Каховская ГЭС Александр Кубраков
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет