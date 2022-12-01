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Украина ищет в других странах ракеты С-300, которые нужны для нашей ПВО, - Резников

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина не производит ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, поэтому вынуждена искать их за границей и договариваться о передаче Вооруженным силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что их не производили в Украине, то есть у нас нет производства этих ракет, поэтому мы используем запасы", – заявил министр.

По его словам, со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, Украина ведет переговоры. Это позволит пополнить запас ракет, используя их арсеналы и склады.

С-300

Семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

Важным качеством всех комплексов семейства С-300 является способность работать в различных сочетаниях внутри одной модификации в пределах одного комплекса, между модификациями (ограниченно), а также через различные мобильные высшие командные пункты выстраивать в батареи из любого состава, количества, модификаций, места расположения, в том числе с внедрением других комплексов ПВО в единую для всех батарею.

Напомним, что в апреле украинские военные получили от стран-партнеров зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Он уже выполняет боевые задания.

В сентябре сообщалось, что Греция не намерена отправлять в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, потому что они необходимы для обороны страны.

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