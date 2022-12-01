Україна шукає в інших країнах ракети С-300, які потрібні для нашої ППО, - Резніков

"С-300 дуже вдало працюють. Річ у тім, що їх не виробляли в Україні, тобто у нас немає виробництва цих ракет, тому ми використовуємо запаси", - заявив міністр.

За його словами, з усіма міністрами оборони тих країн, які на озброєнні також мають С-300, Україна веде переговори. Це дозволить поповнити запас ракет використовуючи їх арсенали та склади.

С-300

Сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

Важливою якістю всіх комплексів сімейства С-300 є здатність працювати в різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу, між модифікаціями (обмежено), а також через різні мобільні вищі командні пункти вибудовувати в батареї з будь-якого складу, кількості, модифікацій, місця розташування, у тому числі з впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.