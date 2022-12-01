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Україна шукає в інших країнах ракети С-300, які потрібні для нашої ППО, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна не виробляє ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, тому вимушена шукати їх за кордоном та домовлятись про передачу Збройним силам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"С-300 дуже вдало працюють. Річ у тім, що їх не виробляли в Україні, тобто у нас немає виробництва цих ракет, тому ми використовуємо запаси", - заявив міністр.

За його словами, з усіма міністрами оборони тих країн, які на озброєнні також мають С-300, Україна веде переговори. Це дозволить поповнити запас ракет використовуючи їх арсенали та склади.

С-300

Сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

Важливою якістю всіх комплексів сімейства С-300 є здатність працювати в різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу, між модифікаціями (обмежено), а також через різні мобільні вищі командні пункти вибудовувати в батареї з будь-якого складу, кількості, модифікацій, місця розташування, у тому числі з впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.

Нагадаємо, що у квітні українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.

У вересні повідомлялось, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, бо вони необхідні для оборони країни.

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