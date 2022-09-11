Греція не має наміру передавати Україні ЗРК С-300, - прем'єр-міністр

Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, так як вони необхідні для оборони країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.