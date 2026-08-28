Украина ищет 27 млрд долларов для Минобороны: определены три варианта и дедлайн

Для покрытия дефицита финансирования Министерства обороны в 27 млрд. Украина рассматривает три варианта и вопрос необходимо решить в течение сентября.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию ".

Киев хочет договориться о перенесении части кредитных средств ЕС со следующего года на текущий год (front-loading). Это основной и вполне реалистичный вариант, сообщили источники, осведомленные с ситуацией.

В 2027 году по кредиту ЕС Украине планируется выделить 45 млрд евро. Из этой суммы 28,3 млрд евро – на укрепление оборонных возможностей и закупку вооружения и 16,7 млрд евро – на макрофинансовую экономическую поддержку.

Но условием для "фронтлоада", вероятно, будет выполнение графика всех предусмотренных реформ. Речь идет, в частности, об изменениях в налоговом законодательстве и антикоррупционных реформах.

Еще один вариант покрытия военных расходов – помощь от стран-партнеров. Надежды возлагают на Британию, Канаду и Японию. "Они обещали добавить что-то в 90 млрд европейского кредита", – сказал собеседник.

Третий вариант – увеличение дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований из-за ОВГЗ. Этот инструмент нужно согласовывать с МВФ, не поддерживающим увеличение дефицита госбюджета.

В целом дефицит финансирования Минобороны достиг 27 млрд долларов или около 1,2 трлн гривен. Из этой суммы до конца 2026 года Украине необходимо дополнительно изыскать 8-10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы. Еще почти 20 млрд. долларов нужны на выплаты военным, семьям погибших и другие расходы.

Проблему дефицита финансирования Минобороны необходимо решить в течение сентября. Если ни один из описанных вариантов не удастся реализовать, придется сокращать капитальные издержки. Иначе уже в октябре ВСУ могут столкнуться с серьезной нехваткой средств, сказали источники издания, знающие реальную ситуацию с финансированием армии.