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Украина еще не выиграла войну, однако Россия уже потерпела военное поражение, - Боррель

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Четверг 11 мая 2023 15:48
Украина еще не выиграла войну, однако Россия уже потерпела военное поражение, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже потерпела военное поражение. В то же время, Украина еще не победила в войне.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время Европейского саммита по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе, пишет РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение", - заявил Боррель.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС, Россия потерпела поражение, когда провалила свою попытку захватить Киев "за пару недель" и не смогла захватить Бахмут.

В то же время Боррель предостерег быть осторожными и не делить мир на Запад и всех остальных, поскольку Россия была бы счастлива заявить о поддержке со стороны "остального мира".

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России... Но потом я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", - добавил Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Боррель недавно заявил, что прекращение предоставления военной помощи Украине приведет к "миру", однако он не будет справедливым. В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение поставок будет угрожать только масштабированием войны.

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