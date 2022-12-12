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Украина самостоятельно решит, когда начать переговоры с Россией, - посол Германии

Фото: Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина будет самостоятельно решать, когда садиться за стол переговоров с Россией. В то же время с Кремлем пока нет смысла вести диалог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью Kyiv not Kiev.

"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, глава Кремля Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине. В то же время он планирует и дальше продолжать диалог с диктатором.

Как пояснил министр обороны Алексей Резников, Россия намеренно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывает на начало переговоров.

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