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Украина самостоятельно принимает решения по контрнаступлению, - Блинкен

Фото: Государственный секретарь США Этони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Решение о проведении эффективных контрнаступательных операций с целью деоккупации территорий военное руководство Украины принимает самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Этони Блинкена.

По его словам, Соединенные Штаты Америки, если будет необходимость, готовы предоставить свои советы и поддержку Украине. Однако важные решения о проведении контрнаступательных действий с целью деоккупации захваченных россией территорий принимает Украина сама.

"Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию", - отметил Блинкен.

Ранее мы писали, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности, чтобы осуществить успешное контрнаступление.

Напомним, в минобороны Украины сообщили, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только три человека.

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