Украина сама будет решать, как и когда участвовать в переговорах по войне, - посол Японии

Решение о возможном начале переговоров с Россией или участии в таком процессе относительно окончания войны будет принимать Украина самостоятельно. Международное сообщество не должно оказывать давления на Киев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Дипломат подчеркнул, что поскольку РФ начала эту неспровоцированную агрессию против Украины, именно Москва и должна остановить эту широкомасштабную войну.

"И в этом отношении G7, а также все больше и больше партнеров применяют более жесткие санкции в отношении России", - сказал он.

Кроме того, сейчас Токио продолжает помогать Украине в повышении ее обороноспособности, чтобы страна могла иметь устойчивый оборонный потенциал, основанный на местной оборонной промышленности, рассказал посол Японии.

Также он добавил, что японская сторона следит за тем, чтобы "цена продолжающейся агрессии со стороны России была высокой и ощущалась Россией".

"Решение о том, как и когда участвовать в переговорах, чтобы положить конец этой войне, всегда остается за украинским правительством и украинским народом", - отметил Кунинори.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество ни в коем случае не должно оказывать давление на Украину.

"Мы готовы продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется; с другой стороны, если Украина придет к решению о том, как и когда начать переговоры, мы будем уважать решение Украины. И мы также заботимся о том, чтобы это поняла Россия, чтобы у России не было никаких заблуждений относительно единства и солидарности между Украиной и партнерами", - резюмировал посол.

При этом Кунинори затрудняется давать прогнозы о сроках окончания войны.

"Но в то же время я очень надеюсь, что совместными усилиями Украины и наших союзников и партнеров мы должны и мы сможем достичь нашей цели, и чем раньше, тем лучше. И в этом вопросе мы тоже едины", - сказал он.

Помощь Украине от Японии

Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.

Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.

В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Добавим, что на днях Япония и Великобритания заявили о намерениях продолжать санкционное давление на РФ.