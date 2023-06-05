Украина развила сеть агентов в России и предоставляет им дроны для атак, - CNN

Украина развила сеть собственных агентов внутри России, которые работают над проведением диверсий против вражеских целей. Страна начала предоставлять им беспилотники для организации атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Официальные лица США считают, что проукраинские агенты внутри России совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не доставляя их из Украины в Москву.

При этом непонятно, были ли другие атаки беспилотников, в том числе направленная на Москву и область, и другой удар по нефтеперерабатывающим заводам на юге России, также совершены с территории России или осуществлены этой сетью проукраинских оперативников.

Однако официальные лица США считают, что Украина развила диверсионные ячейки внутри России, состоящие из проукраинских симпатиков и оперативников, хорошо обученных ведению такого рода войны.

Считается, что Украина предоставила им дроны украинского производства. Так, два американских чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любые удары с беспилотников были нанесены с использованием предоставленных США дронов.

Официальные лица не могут однозначно сказать, как Украине удалось отправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что она установила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или компонентов в Россию, где они затем могли быть собраны.

Контрабанда

Сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.

"Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - сказал он.

Неизвестно кто именно контролирует эти активы, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны украинские разведчики. Президент Украины Владимир Зеленский установил общие параметры того, что могут делать его службы безопасности и разведки, сообщили два источника, но не каждая операция нуждается в его подписи.

Атака дронов на Москву и область

Утром 30 мая дроны врезались в дома в Москве и Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.

Атака дронов на Кремль

В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.

Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США считают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.

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