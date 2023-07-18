Украина разрабатывает стратегию по Латинской Америке. В МИД раскрыли детали

По его словам, это уже второй подобный документ по регионам Глобального юга. Первой была Африканская стратегия, утвержденная в 2022 году. Разработать Латиноамериканскую стратегию поручил президент в конце прошлого года, и сейчас работа над ней уже фактически завершается.

"Это будет комплексный документ, который охватывает все сферы и определяет цели внешней политики на ближайшие годы. У нас есть амбициозный план расширения дипломатического ресурса. На это нужны деньги и много подготовительной работы. Но это нужно сделать, потому что мы понимаем, что дисбаланс чрезвычайный. Как на поле боя нам нужно дополнительное оружие, да и в этих странах нам нужны дополнительные солдаты - наши дипломаты", - сказал спецпредставитель МИД.

Стоит отметить, что для того чтобы улучшить дипломатические связи и убедить страны региона стать на украинскую сторону, Киев также хочет провести саммит Украина - Латинская Америка. По крайней мере, о таком намерении говорил в этом февраля Зеленский. А в июне украинский президент заявлял о желании совершить визит в страны Латинской Америки, чтобы встретиться лицом к лицу с их лидерами.

Однако вряд ли визит Зеленского состоится раньше анонсированного Кулебой латиноамериканского турне, поскольку, как заведено в дипломатии, оно должно подготовить почву для встреч наивысшего уровня. Турне украинского министра запланировано на вторую половину 2023 года, но, по словам спикера МИД Олега Николенко, пока никакой конкретики по этому вопросу нет.

Позиция стран Латинской Америки в отношении войны в Украине

Отметим, что большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по поводу полномасштабной войны России против Украины. В частности, крупнейшие государства континента - Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина - отказались предоставлять нашим военным оружие по просьбе США.

К примеру, своей неоднозначной позицией особенно известна Бразилия, президент которой обвинял страны Запада в том, что они поощряют войну, предоставляя Украине оружие. При этом страна продолжает сохранять сотрудничество с Россией.

Сейчас Украина активно пытается привлечь страны Латинской Америки к поддержанию формулы мира, поскольку, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, такую инициативу должно поддержать как можно больше стран.

Киев упорно трудится над завоеванием поддержки Глобального юга в войне с РФ. Займет ли Латинская Америка место среди украинских союзников, - читайте в материале РБК-Украина.