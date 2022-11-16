Украина разработала параллельную сеть поставок электричества, - Зеленский

"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", - сказал президент.

По его словам, "есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один - ежедневная защита того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".

"Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", - сказал Зеленский.