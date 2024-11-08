Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО
Украина получит от эстонской компании ракеты для противовоздушной обороны. Они предназначены для уничтожения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В Киеве прошла встреча заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании Frankenburg Technologies.
Стороны договорились, что Украина получит для испытаний ракеты ПВО. Первые образцы поступят в ближайшие месяцы. Ракеты предназначены прежде всего для уничтожения дронов и способны сбивать цели на высоте до 2 километров.
По словам директора Frankenburg Technologies Кусти Салма, в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.
Украина и Эстония договорились, что следующим шагом может стать согласование формата финансирования производства ракет.
Замминистра обороны призвал иностранных производителей предоставлять Украине испытывать оружие в боевых условиях.
Производство оружия в Украине
Украина увеличила производство оружия во время войны, а также сотрудничает с иностранными производителями.
Так, оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины четыре завода, один из них уже работает. Кроме того, Украина в сотрудничестве производит оружие на территории стран-партнеров. Такой шаг был необходим для обеспечения безопасности производства.
Украина также занимается собственными разработками, в частности дальнобойного оружия. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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