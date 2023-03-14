Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного консультанта кабинета руководителя Офиса президента Олега Гавриша во время пресс-конференции в Укринформе .

"У нас есть желание несколько усилить эту резолюцию, проект, который мы имеем. Например, мы боремся за то, чтобы там появилась фраза "международный механизм осуждения за преступление агрессии". Это важно, потому что подчеркивает, что будет не гибридный трибунал, а трибунал, который мы хотим создать. Над этим идет сейчас работа и предварительно в апреле эта резолюция, если все будет хорошо, будет голосоваться", - сказал Гавриш.

К тому же, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич отметил, что в настоящее время вопрос о проекте резолюции прорабатывается, Украина находится в постоянных консультациях с международными партнерами.