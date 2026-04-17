Украина рассчитывает начать обучение пилотов на самолетах Gripen в этом году, - Зеленский

15:35 17.04.2026 Пт
2 мин
Президент также назвал размер поддержки от Стокгольма на 2026 год
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина рассчитывает, что ее пилоты начнут обучение на шведских истребителях Gripen уже в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с королем Швеции Карлом XVI Густавом.

Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом

"Благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, по поводу нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства, самолетов Gripen. Мы очень рассчитываем - об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, - что уже наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Швеция является одним из пяти крупнейших донаторов по поддержке Вооруженных сил Украины и украинцев.

"И только на этот год, на 26-й год Швеция акцентировала поддержку в 4 миллиарда. Это очень большая поддержка для нас. Благодарны также за поддержку программы школьных питания для наших детей в Украине", - отметил он.

Фото: Зеленский сделал заявление по поводу обучения пилотов на истребителях Gripen (инфографика РБК-Украина)

Что известно о самолете Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.

Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.

Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Швецию 22 октября 2025 года шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.

Позже, 17 ноября того же года, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и противовоздушной обороны. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.

