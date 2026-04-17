Украина рассчитывает начать обучение пилотов на самолетах Gripen в этом году, - Зеленский

"Благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, по поводу нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства, самолетов Gripen. Мы очень рассчитываем - об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, - что уже наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Швеция является одним из пяти крупнейших донаторов по поддержке Вооруженных сил Украины и украинцев.

"И только на этот год, на 26-й год Швеция акцентировала поддержку в 4 миллиарда. Это очень большая поддержка для нас. Благодарны также за поддержку программы школьных питания для наших детей в Украине", - отметил он.

Что известно о самолете Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море. Он способен как перехватывать цели, так и наносить высокоточные удары.

Системы радиоэлектронной борьбы и современный радар AESA Raven ES-05 позволяют Gripen E эффективно противодействовать вражеским истребителям и средствам ПВО.

Шведский самолет также способен наносить удары западными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью более 100 км. Это дает ему преимущество над большинством российских самолетов.