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Украина рассчитывает на поддержку Индией украинской Формулы мира, - Ермак

Новина українською →
Украина, Среда 25 января 2023 18:47
Украина рассчитывает на поддержку Индией украинской Формулы мира, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина рассчитывает на поддержку Индией резолюций ООН по украинской Формуле мира и созданию спецтрибунала по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины (ОПУ).

"Для нас очень важна позиция Индии, важно сотрудничество с вашей страной. И мы стремимся, чтобы оно вышло на качественно новый уровень", - отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом.

Он также подчеркнул, что Украина хотела бы видеть Индию среди активных участников процесса имплементации Формулы и Саммита мира, который планирует провести Украина.

Ермак проинформировал Аджита Довала о ситуации на фронте, прежде всего о ходе отпора российской агрессии. Кроме того, он подчеркнул, что Украина стремится к миру, который обязательно должен быть справедливым и базироваться на принципах международного права.

Недавно РБК-Украина сообщало, что глава Офис президента Андрей Ермак анонсировал новые поставки Украине: "Оружия будет больше".

Ранее мы писали, что Ермак провел брифинг для американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России.

Отметим, что 19 января Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Кроме того, в сентябре в Украине была создана рабочая группа по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ.

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Андрей Ермак
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