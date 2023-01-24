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Украина рассчитывает получить около 100 Leopard от союзников: ABC News узнало условие

Фото: Украина рассчитывает получить около 100 Leopard от союзников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада планируют передать Украине около 100 танков Leopard 2, если власти Германии разрешат такие поставки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом ABC News рассказал неназванный украинский чиновник.

По его словам, такие договоренности о танках были достигнуты во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла в пятницу, 20 января.

Чиновник напомнил, что Польша и Финляндия уже публично заявили о своей готовности передать танки Украине. При этом в поставках готовы принять участие Испания, Нидерланды и Дания, но для этого необходимо согласие Германии.

Он отметил, что немецкие "Леопарды" сейчас критически нужны Украине, поскольку запасы боеприпасов для советских танков уже заканчиваются, а наша страна не может их производить.

Также чиновник рассказал, что одним из переломных моментов в вопросе возможных поставок Leopard Украине было решение Британии передать Challenger 2.

"Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пробил эту стену", - добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы убедить Германию начать поставки Leopard.

Также мы писали, что, по информации СМИ, в среду, 25 января, Германия разрешит реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину для Польши.

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