Украина рассчитывает получить около 100 Leopard от союзников: ABC News узнало условие

По его словам, такие договоренности о танках были достигнуты во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла в пятницу, 20 января.

Чиновник напомнил, что Польша и Финляндия уже публично заявили о своей готовности передать танки Украине. При этом в поставках готовы принять участие Испания, Нидерланды и Дания, но для этого необходимо согласие Германии.

Он отметил, что немецкие "Леопарды" сейчас критически нужны Украине, поскольку запасы боеприпасов для советских танков уже заканчиваются, а наша страна не может их производить.

Также чиновник рассказал, что одним из переломных моментов в вопросе возможных поставок Leopard Украине было решение Британии передать Challenger 2.

"Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пробил эту стену", - добавил он.