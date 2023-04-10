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Украина начнет собственное производство техники для гуманитарного разминирования

Фото: Украина начнет производить технику для разминирования (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Украине планируется начать собственное производство оборудования для гуманитарного разминирования территорий.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, Минстратегпром будет отвечать за запуск локального производства техники и оборудования для гуманитарного разминирования в рамках обновленной государственной политики в данной области.

"К сожалению, проблема с гуманитарным разминированием будет оставаться актуальной для нашей страны на годы. Но это и возможность для наших производителей освоить производство такой техники и оборудования. Сейчас – для своей страны, а когда-то – и для других стран", – отметил министр.

По его мнению, в Украине хватит квалифицированных производителей, которые смогут освоить и производить такую технику.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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