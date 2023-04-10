Україна розпочне власне виробництво техніки для гуманітарного розмінування

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, Мінстратегпром буде відповыдати за запуск локального виробництва техніки та обладнання для гуманітарного розмінування в рамках оновленої державної політики в цій галузі.

"На жаль, проблема з гуманітарним розмінуванням залишатиметься актуальною для нашої країни на роки. Але це і можливість для наших виробників освоїти виробництво такої техніки та обладнання. Зараз - для своєї країни, а колись - і для інших країн", - зазначив міністр.

На його думку, в Україні вистачить кваліфікованих виробників, які зможуть освоїти та виготовляти таку техніку.