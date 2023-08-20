Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Нидерландами

Рютте сообщил, что во время сегодняшней встречи с украинским президентом страны начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнул премьер.

Визит президента в Нидерланды

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

В частности, в повестке дня:

глобальный саммит мира;

Формула мира;

привлечения страны-террориста России к ответственности.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" 12 июля согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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