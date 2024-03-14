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Украина начала переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с Латвией

Киев, Четверг 14 марта 2024 20:43
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Украина начала переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с Латвией Фото: Украина начала переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с Латвией (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Латвия начали переговоры, целью которых является заключение соглашения по гарантиям безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Переговоры провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Также в украинскую делегацию вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей Украины.

В ходе диалога стороны очертили содержание соглашения, ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

Соглашения о гарантиях безопасности

Напомним, по состоянию на сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

При этом уже подписаны соглашения с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, и Нидерландами.

Напомним, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала французскую стратегию поддержки Украины и подписанное недавно соглашение о гарантиях безопасности.

Это было символическим голосованием, поскольку ратификация такого соглашения не предусмотрена.

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