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Украина начала переговоры с Канадой о предоставлении гарантий безопасности

Пятница 25 августа 2023 23:24
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Украина начала переговоры с Канадой о предоставлении гарантий безопасности Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществляю Координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква", - заявил Ермак.

По его словам, Канада стала третьей после США и Британии страной G7, с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых договоров безопасности с ключевыми международными партнерами.

"Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до полноправного членства в НАТО. Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что во время саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержали уже более 25 стран.

Больше о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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Канада G7 Андрей Ермак
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