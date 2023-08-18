ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились 25 стран

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Пятница 18 августа 2023 17:43
К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились 25 стран Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе лидеры "Большой семерки" (G7), поддержали 25 стран.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы уже согласовываем начало консультаций с другими партнерами. На этой неделе число стран, которые присоединились к вильнюсской декларации, уже 25 и уверен, что это число продолжит расти", - заявил он.

По словам Ермака, украинская сторона хочет до конца года подписать первые соглашения.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" 12 июля согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне