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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией

Фото: Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники провели первый раунд переговоров с представителями Франции о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. В нее вошли заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. 

В ведомстве уточняют, что стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации насчет гарантий безопасности на ближайшее время. 

"Трудно переоценить важность двусторонних переговоров безопасности с Францией как страной - основателем Европейского союза и НАТО. Мы постоянно ощущаем поддержку Франции как в приближении победы Украины, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - отметил Жовква.

В ОП напоминают, что Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала такие двусторонние переговоры.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что нашей стране необходимы гарантии безопасности. 

Они позволят не допустить повторного вторжения России после того, как завершится война, но Украина еще не будет членом НАТО. 

На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" подписали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. К ней уже присоединились 29 стран. 

 

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