ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За взаємним принципом. Сирія розірвала дипвідносини з Україною

Новость на русском →
Дамаск, Середа 20 липня 2022 11:53
За взаємним принципом. Сирія розірвала дипвідносини з Україною Фото: Сирія розірвала дипвідносини з Україною (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сирія розриває дипломатичних відносин з Україною відповідно до принципу взаємності і у відповідь на рішення Києва.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Сирії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Sana.

"Сирія нагадує, що український уряд розірвав відносини з Сирією у 2018 році, коли відмовився продовжити резидентську візу сирійських дипломатів, які працюють в посольстві Сирії в Києві, що призвело до припинення роботи посольства через ворожу позицію Києва", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією і вводить торгове ембарго.

Зазначимо, що у зв'язку зі злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців у Сирії здійснює посольство України в Лівані.

Крім того, для розриву дипломатичних відносин між Україною та Північною Кореєю вистачило визнання Пхеньяном так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Сирія Дипломатичні відносини
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень