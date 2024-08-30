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Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой

Фото: Украина разорвала линию засекреченной телефонной связи с Москвой (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины прекратил работу линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой. Она была с 1998 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Следует отметить, что на сайте Верховной Рады содержится постановление №156 "О заключении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой" от 16.02.1998.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенной в Москве 27.02.1998", - написал Мельничук.

Следует напомнить, что в 2023 году Кабмин прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о координации деятельности железнодорожного транспорта.

Разрыв соглашений с Россией и Беларусью

В августе прошлого года Украина разорвала ряд соглашений с Россией, Ираном, Беларусью и Сирией .

Также в конце октября Президент Владимир Зеленский предложил парламенту расторгнуть консульское соглашение между Украиной и РФ . Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

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