UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розірвала лінію засекреченого телефонного зв'язку з Москвою

Фото: Україна розірвала лінію засекреченого телефонного зв'язку з Москвою (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою. Вона існувала з 1998 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Варто зауважити, що на сайті Верховної Ради міститься постанова №156 "Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про організацію лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою" від 16.02.1998.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998", - написав Мельничук.

Варто нагадати, що у 2023 році Кабмін припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про координацію діяльності залізничного транспорту.

Розрив угод із Росією та Білоруссю

У серпні минулого року Україна розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією.

Також наприкінці жовтня Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні