Украина разорвала ряд соглашений с Россией и ее тремя друзьями
Верховная рада Украины сегодня, 23 августа, разорвала ряд соглашений с Россией, Ираном, Беларусью и Сирией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
О каких соглашениях идет речь
Отмечается, что Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения. Аналогичное соглашение депутаты прекратили между Украиной и Ираном.
Также Украина разорвала соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан с Беларусью. С Россией Украина решила разорвать соглашение о международном автомобильном сообщении.
Какие еще соглашения сегодня разорвала Украина
Железняк сообщил, что депутаты поддержали выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Речь идет о:
- Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, совершенного в городе Москве 25 ноября 2005 года.
- Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возврата, совершенного в городе Москве 25 ноября 2005 года;
Отмена сделок
С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над отменой договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:
- о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
- о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
- о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
- о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
- о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.
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