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Украина разорвала ряд соглашений с Россией и ее тремя друзьями

Украина, Среда 23 августа 2023 17:59
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Украина разорвала ряд соглашений с Россией и ее тремя друзьями Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховная рада Украины сегодня, 23 августа, разорвала ряд соглашений с Россией, Ираном, Беларусью и Сирией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

О каких соглашениях идет речь

Отмечается, что Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения. Аналогичное соглашение депутаты прекратили между Украиной и Ираном.

Также Украина разорвала соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан с Беларусью. С Россией Украина решила разорвать соглашение о международном автомобильном сообщении.

Какие еще соглашения сегодня разорвала Украина

Железняк сообщил, что депутаты поддержали выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Речь идет о:

  • Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, совершенного в городе Москве 25 ноября 2005 года.
  • Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возврата, совершенного в городе Москве 25 ноября 2005 года;

Отмена сделок

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над отменой договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
  • о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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