Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа: Сибига назвал причину

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Причина - признание страной "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.
"Это решение принято в ответ на признание Никарагуа так называемого "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму", - пояснил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина рассматривает это решение как умышленную попытку подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение Конституции, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
"Политически присоединившись к государству-агрессору, стремясь легитимизировать насильственный захват украинских земель и открыв так называемое "почетное консульство" в оккупированном Россией Крыму, Никарагуа стала соучастником преступления агрессии России против Украины", - отметил министр.
По его словам, "признание" Никарагуа российской оккупации является юридически недействительным.
"Оно не меняет и никогда не изменит международно признанных границ Украины. Украина будет продолжать решительно реагировать на любые попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Сибига.
Напомним, еще в июле СМИ сообщили, что правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России. Соответствующее письмо отправил российскому диктатору Владимиру Путину его давний клеврет и приспешник, "президент" Никарагуа Даниэль Ортега.
В МИД Украины сразу же отреагировали на такую информацию.
В ведомстве отметили, что Украина считает неприемлемым заявление президента Никарагуа о готовности признать временно оккупированные украинские территории принадлежащими России.
МИД подчеркнул, что Никарагуа должна опровергнуть свое заявление, или потом не жаловаться на последствия.
Однако Никарагуа все же признала оккупированные территории Украины российскими.