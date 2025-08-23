Украина разгромно проиграла Сербии в своем первом за более чем 30 лет матче волейбольного ЧМ (видео)

Женский чемпионат мира по волейболу-2025, групповой раунд, 1-й тур

Сербия - Украина - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Возвращение на мировую арену

Женская сборная Украины впервые за 31 год сыграла на чемпионате мира по волейболу. Последний раз "сине-желтые" участвовали в мундиале еще в 1994 году, где завершили выступления на групповом этапе.

Уже первый матч после возвращения на мировую арену стал серьезным вызовом, ведь играли против действующих чемпионок мира - Сербии.

Как прошла игра

Украина начала матч активно, выиграв первую подачу, однако быстро потеряла контроль над игрой и отстала от соперниц на шесть очков. В конце стартового сета "сине-желтые" сумели сократить разницу до четырех баллов, но все же уступили - 21:25.

Во второй партии украинки с самого начала оказались в роли догоняющих и не сумели изменить ход событий - 19:25.

Самым тяжелым выдался третий сет: команда проигрывала 1:9, однако сумела уменьшить отставание до трех очков. Впрочем сербки удержали преимущество и завершили матч уверенной победой - 25:17.

Самой результативной в составе сборной Украины стала диагональная Анна Артышук, которая набрала 13 очков.

После игры тренер нашей команды Якуб Глушак отметил проблемы в переходе из защиты в атаку, тогда как сербки уверенно действовали на блоке и в нападении.

Турнирное положение и следующий матч

В параллельном поединке группы Н сборная Японии также в трех сетах победила команду Камеруна.

Турнирная таблица после 1-го тура выглядит так:

Япония - 3 очка (партии - 3:0) Сербия - 3 очка (3:0) Камерун - 0 (0:3) Украина - 0 (0:3)

Во втором туре "сине-желтые" встретятся с Японией - матч состоится в понедельник, 25 августа, в 13:00 по киевскому времени. Заключительный поединок группы против Камеруна Украина проведет 27 августа.

В 1/8 финала чемпионата мира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.