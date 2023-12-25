Украина на Рождество оказала аварийную помощь энергосистеме Польши: в чем причина

В ночь на 25 декабря по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт*ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Польская энергосистема ночью в праздничный день имела переизбыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

По данным "Укрэнерго", суточный максимум потребления 24 декабря был днем, его показатель был на 1% ниже, чем в предыдущее воскресенье, 17 декабря.

"Несмотря на снижение суточного максимума потребления из-за потепления и выходных дней, общий уровень потребления остается высоким. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Экспорт сегодня отсутствует, сообщили в компании.

Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 17736 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1009 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Обесточение

По данным "Укрэнерго", обесточены из-за непогоды 72 населенных пункта в Донецкой, Закарпатской, Киевской, Харьковской областях. Из-за технических повреждений обесточены потребители в Запорожской области.

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В Донецкой области после обстрелов продолжаются работы по возобновлению электроснабжения города Торецк.

В других местах аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.