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Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии

Фото: Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Укроборонпром" и компания VOP CZ договорились о ремонте тяжелой бронетехники ВСУ в Чехии.

Об этом заявил директор чешского правительственного агентства AMOS по военному сотрудничеству Алеш Витецка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Меморандум... содержит конкретный план и график ремонта или обеспечения запасных частей", - сказал Витецка.

Чехия является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Страна помогает нашим воинам бронетранспортерами, танками и гаубицами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с производителем военной техники VOP CZ Чехии.

Также недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал Запад передать Украине все виды оружия, кроме ядерного.

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