Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии

"Укроборонпром" и компания VOP CZ договорились о ремонте тяжелой бронетехники ВСУ в Чехии.
Об этом заявил директор чешского правительственного агентства AMOS по военному сотрудничеству Алеш Витецка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Меморандум... содержит конкретный план и график ремонта или обеспечения запасных частей", - сказал Витецка.
Чехия является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Страна помогает нашим воинам бронетранспортерами, танками и гаубицами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укроборонпром" достиг договоренностей с производителем военной техники VOP CZ Чехии.
Также недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал Запад передать Украине все виды оружия, кроме ядерного.
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