Украина вместе с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбивания дронов

"Thales Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предполагает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА", - отметил министр.

Как сказал глава Минстратегпрома, ожидается, что в дальнейшем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

Сметанин подчеркнул, что это сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.

Профильное издание Defense Express предполагает, что Украина и Thales будут производить ракеты FZ275 LGR, которые уже находятся на вооружении Сил обороны Украины. Это 70-мм ракета с полуактивным лазерным самонаведением.