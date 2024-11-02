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Україна разом з бельгійською Thales вироблятиме ракети для збиття дронів

Фото: Україна та Thales вироблятимуть ракети для ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підписала меморандум з бельгійською компанією Thales. Він передбачає спільне виробництво ракет для ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна в Telegram.

"Thales Belgium підписали Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА", - зазначив міністр.

Як сказав голова Мінстратегпрому, очікується, що надалі співпраця розшириться до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український оборонно-промисловий комплекс та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Профільне видання Defense Express припускає, що Україна та Thales будуть виробляти ракети FZ275 LGR, які вже є на озброєнні Сил оборони України. Це 70-мм ракета з напівактивним лазерним самонаведенням. 

 

Виробництво ракет в Україні

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дронами "Паляниця".

Глава держави також наголошував, що Україна створює свою балістичні ракети.

За словами директора державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексія Петрова, Україна матиме свої крилаті й балістичні ракети до середини 2025 року.

Більше про українську таємну зброю - у матеріалі РБК-Україна.

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