Україна разом з бельгійською Thales вироблятиме ракети для збиття дронів

"Thales Belgium підписали Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА", - зазначив міністр.

Як сказав голова Мінстратегпрому, очікується, що надалі співпраця розшириться до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український оборонно-промисловий комплекс та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Профільне видання Defense Express припускає, що Україна та Thales будуть виробляти ракети FZ275 LGR, які вже є на озброєнні Сил оборони України. Це 70-мм ракета з напівактивним лазерним самонаведенням.