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Украина на Совбезе ООН обсудит угрозу украинскому православию со стороны России, - Кулеба

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Воскресенье 23 июля 2023 17:25
Украина на Совбезе ООН обсудит угрозу украинскому православию со стороны России, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина на следующем заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос об угрозе, которую представляет Россия для украинского православия. В частности, из-за ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.

Обстрел Одессы

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские захватчики снова обстреляли Одессу, использовав пять видов ракет. В частности, по городу было выпущено 20 ракет.

Силы ПВО сбили половину вражеских ракет. При этом во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор.

Кроме того, из-за российской атаки на Одессу один человек погиб, а 22 получили ранения. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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