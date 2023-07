Украина на Совбезе ООН обсудит угрозу украинскому православию со стороны России, - Кулеба

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 23 July 2023