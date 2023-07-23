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Україна на Радбезі ООН обговорить загрозу українському православ'ю з боку Росії, - Кулеба

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Неділя 23 липня 2023 17:25
Україна на Радбезі ООН обговорить загрозу українському православ'ю з боку Росії, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна на наступному засіданні Ради Безпеки ООН порушить питання щодо загрози, яку становить Росія для українського православ’я. Зокрема, через ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Росія систематично знищує Православну церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад - сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було ясно: Росія є єдиною загрозою для українського православ’я", - написав він.

Обстріл Одеси

В ніч на неділю, 23 липня, російські загарбники знову обстріляли Одесу, використавши п'ять видів ракет. Зокрема, по місту було випущено 20 ракет.

Сили ППО збили половину ворожих ракет. При цьому під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

Крім того, через російську атаку на Одесу одна людина загинула, а 22 - отримали поранення. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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