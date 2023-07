Україна на Радбезі ООН обговорить загрозу українському православ'ю з боку Росії, - Кулеба

"Росія систематично знищує Православну церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад - сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було ясно: Росія є єдиною загрозою для українського православ’я", - написав він.

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ