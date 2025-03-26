Украина в Совбезе ООН назвала три основных принципа в мирных переговорах с РФ
Украина на мирных переговорах с Россией будет руководствоваться тремя главными принципами. В частности, Киев никогда не признает оккупированные территории частью РФ.
Как передает РБК-Украина, об этом во время заседания Совбеза ООН заявила и.о. постпреда Украины в ООН Кристина Гайовишин.
Как отметила Гайовишин, украинские власти принципиальны в трех вопросах:
- Украина не признает никакие временно оккупированные территории российскими;
- Украина не согласится ни с одним иностранным диктатом относительно структуры, численности и других характеристик Сил обороны;
- Украина не примет никаких ограничений ее суверенитета, внутренней и внешней политики, в том числе по выбору альянсов, к которым она хотела бы присоединиться.
Постпред напомнила, что Украина согласилась заключить с Россией полное перемирие на 30 дней. Но Москва отказалась от такого предложения. Это показывает, кто на самом деле препятствует миру.
Также дипломат уточнила, что любое прекращение огня между Украиной и Россией не может перерасти в замороженный конфликт.
Мирные переговоры
Напомним, пока что Украина и Россия не ведут прямые переговоры о завершении войны. Посредником в этом вопросе для двух стран являются США.
В частности, на переговорах с США в Саудовской Аравии Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Оно вступило в силу начиная со вчерашнего дня.
Уже сегодня Россия обвинила Украину в атаке на объекты энергетики в нескольких областях и во временно оккупированном Крыму. Генштаб ВСУ подчеркнул, что такие обвинения являются ложными.
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