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Украина прошла отопительный сезон благодаря углям собственной добычи, - Галущенко

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Четверг 20 апреля 2023 14:05
Украина прошла отопительный сезон благодаря углям собственной добычи, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина прошла отопительный сезон без закупки импортных углей, полностью обеспечив потребности тепловой генерации углем отечественной добычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в Telegram.

По его словам, к началу сентября прошлого года на складах украинских ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 2 млн тонн угля, но определенный запас использовали для частичного замещения мощности оккупированной Запорожской АЭС, которая в сентябре перестала генерировать электроэнергию.

"К началу отопительного сезона запасы угля на складах составляли 1,5 млн тонн, что позволило нам рассчитывать на достаточно спокойное прохождение ОЗУ", - рассказал глава Минэнерго.

Галущенко сообщил, что на конец отопительного сезона запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 1,2 млн тонн, а по состоянию на сегодня они увеличились уже до 1,5 млн тонн: "т.е. мы вышли на накопление угля уже для подготовки к следующему сезону ".

Недавно генеральный директор государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров рассказывал, что добыча угля на государственных шахтах за 2020-2022 годы упала более чем вдвое и сейчас составляет около 2 млн. тонн в год.

Также в ДТЭК сообщали, что за последние 5,5 месяца ввели в работу 14 новых рядов, необходимых для нужд украинских ТЭС в угле. Также в компании отгрузили 181 тыс. тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.

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