Україна пройшла опалювальний сезон завдяки вугіллю власного видобутку, - Галущенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в Telegram .

За його словами, на початок вересня минулого року на складах українських ТЕС і ТЕЦ було накопичено понад 2 млн тонн вугілля, але певний запас використали для часткового заміщення потужності окупованої Запорізької АЕС, яка у вересні припинила генерувати електроенергію.

"На початок опалювального сезону запаси вугілля на складах становили 1,5 млн тонн, що дозволило нам розраховувати на досить спокійне проходження ОЗП", - розповів очільник Міненерго.

Галущенко повідомив, що на кінець опалювального сезону запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становили 1,2 млн тонн, а станом на сьогодні вони збільшилися вже до 1,5 млн тонн: "тобто, ми вийшли на накопичення вугілля вже для підготовки до наступного сезону".

Нещодавно генеральний директор державної компанії "Центренерго" Володимир Єгоров розповідав, що видобуток вугілля на державних шахтах за 2020-2022 роки впав більш ніж удвічі й зараз складає близько 2 млн тонн на рік.

Також в ДТЕК повідомляли, що за останні 5,5 місяців ввели в роботу 14 нових лав, необхідних для потреб українських ТЕС у вугіллі. Також у компанії відвантажили 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.