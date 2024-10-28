RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина провела седьмую конференцию для подготовки мирного плана: что обсудили

Фото: Украина провела конференцию для подготовки мирного плана (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина организовала очередную тематическую конференцию по пунктам формулы мира. На этот раз участники обсудили выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как проходила конференция

Тематическую конференцию организовали Эстония и Аргентина - солидеры рабочей группы по реализации пункта формулы мира "Выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка". Мероприятие состоялось в Риге при участии представителей 61 страны и международной организации. 

Украину на конференции представили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Рады Руслан Стефанчук, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, советники руководителя ОПУ Дария Заривна и Александр Бевз.

В ходе конференции спикер парламента Латвии Дайга Миериня подчеркнула, что руководство России должно отвечать за преступление агрессии против Украины. 

При этом глава парламента Эстонии Лаури Гуссар выразил поддержку формулы мира, а также плана победы. По его словам, необходима новая структура, которая бы не допустила повторения подобной агрессии в будущем. 

Итоговое коммюнике

По итогам тематической конференции участники утвердили коммюнике. Главные пункты документа:

Восстановление территориальной целостности Украины

Страны-участники призвали к восстановлению территориальной целостности Украины с целью соблюдения Устава ООН. 

"Дальнейшее пренебрежение Россией принципов, закрепленных в Уставе ООН, в частности принципов суверенитета и территориальной целостности, представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и международному порядку, основывающемуся на правилах", - подчеркивается в документе. 

Также участники подчеркнули, что Россия должна немедленно отменить свою незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. При этом РФ призвали вывести свои войска с территории Украины.

Предотвращение агрессии 

Участники конференции подчеркнули, что мир должен рассмотреть все доступные политические и правовые меры по пресечению агрессии РФ против Украины, чтобы помочь предотвратить агрессию в будущем и привлечь виновных в агрессии к ответственности.

Усиление реагирования системы ООН на агрессию 

В коммюнике подчеркивается, что Совбез ООН должен отыгрывать жизненно важную роль в поддержке мира и безопасности. 

"Мы признаем необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, чтобы сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным и эффективным", - сказано в документе. 

Также страны-участники конференции подчеркнули, что все члены Совбеза ООН должны придерживаться Устава ООН. 

Усиление системы международного правосудия

Страны-участники пришли к согласию, что Международный суд ООН - эффективный механизм мирного урегулирования споров между государствами. Поэтому очень важно, чтобы государства выполняли его решения. 

"В целях предотвращения международных преступлений, в частности преступления агрессии, крайне важно поддерживать систему международного уголовного правосудия. Мы подтверждаем нашу полную приверженность поддержке расследования Международного уголовного суда ситуации в Украине", - отмечается в коммюнике. 

Детально о ходе предыдущих конференций по формуле мира можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна в УкраинеФормула мира