Украина провела седьмую конференцию для подготовки мирного плана: что обсудили

Как проходила конференция

Тематическую конференцию организовали Эстония и Аргентина - солидеры рабочей группы по реализации пункта формулы мира "Выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка". Мероприятие состоялось в Риге при участии представителей 61 страны и международной организации.

Украину на конференции представили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Рады Руслан Стефанчук, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, советники руководителя ОПУ Дария Заривна и Александр Бевз.

В ходе конференции спикер парламента Латвии Дайга Миериня подчеркнула, что руководство России должно отвечать за преступление агрессии против Украины.

При этом глава парламента Эстонии Лаури Гуссар выразил поддержку формулы мира, а также плана победы. По его словам, необходима новая структура, которая бы не допустила повторения подобной агрессии в будущем.

Итоговое коммюнике

По итогам тематической конференции участники утвердили коммюнике. Главные пункты документа:

Восстановление территориальной целостности Украины

Страны-участники призвали к восстановлению территориальной целостности Украины с целью соблюдения Устава ООН.

"Дальнейшее пренебрежение Россией принципов, закрепленных в Уставе ООН, в частности принципов суверенитета и территориальной целостности, представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и международному порядку, основывающемуся на правилах", - подчеркивается в документе.

Также участники подчеркнули, что Россия должна немедленно отменить свою незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. При этом РФ призвали вывести свои войска с территории Украины.

Предотвращение агрессии

Участники конференции подчеркнули, что мир должен рассмотреть все доступные политические и правовые меры по пресечению агрессии РФ против Украины, чтобы помочь предотвратить агрессию в будущем и привлечь виновных в агрессии к ответственности.

Усиление реагирования системы ООН на агрессию

В коммюнике подчеркивается, что Совбез ООН должен отыгрывать жизненно важную роль в поддержке мира и безопасности.

"Мы признаем необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, чтобы сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным и эффективным", - сказано в документе.

Также страны-участники конференции подчеркнули, что все члены Совбеза ООН должны придерживаться Устава ООН.

Усиление системы международного правосудия

Страны-участники пришли к согласию, что Международный суд ООН - эффективный механизм мирного урегулирования споров между государствами. Поэтому очень важно, чтобы государства выполняли его решения.

"В целях предотвращения международных преступлений, в частности преступления агрессии, крайне важно поддерживать систему международного уголовного правосудия. Мы подтверждаем нашу полную приверженность поддержке расследования Международного уголовного суда ситуации в Украине", - отмечается в коммюнике.