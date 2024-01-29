Украина провела новые переговоры с Германией о заключении договора о гарантиях безопасности

Украина и Германия провели двухдневный раунд переговоров о заключении двусторонних обязательств по безопасности. На них, в частности, обсудили формулировку ключевых положений документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

В сегодняшнем заявлении говорится, что от Украины переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Очередной раунд переговоров состоялся "во исполнение договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом, достигнутыми во время телефонного разговора 24 января 2024 года".

Кроме вопроса заключения двустороннего соглашения об обязательствах безопасности между государствами также поднималась тема долгосрочной поддержки Украины.

"Стороны обсудили формулировку ключевых положений соглашения, терминологию и юридические формальности. Представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время", - говорится в сообщении.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в июле прошлого года страны G7 утвердили декларацию, которая обещает предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Также сообщалось, что 24 января президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцом обсудил вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности и "мерах двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе".