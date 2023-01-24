Финансовый и энергетический. Шмыгаль рассказал, как работают еще два формата "Рамштайна"

Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического "Рамштайна" для восстановление объемов генерации и финансового - для обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"Энергетический Рамштайн"

Он напомнил, что сегодня состоится заседание так называемого энергетического "Рамштайна".

"Этот формат встреч создан, чтобы решить три ключевых задачи. Первое - ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения. Второе - способствовать децентрализации энергосистемы и сделать ее менее уязвимой для врага. Третье - помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности", - сказал премьер.

Он отметил, что Украина работает вместе с партнерами, чтобы наращивать поставки автотрансформаторов, распределительных устройств, генераторов и другого оборудования. Они совместно разрабатывают новые инструменты поддержки домохозяйств, которіе хотят установить альтернативные источники энергии.

Украина также хочет увеличить импорт электроэнергии из Европы и скоро будет иметь для этого больше технических возможностей. Наша страна ожидает от союзников финансовой поддержки этой инициативы.

"Финансовый Рамштайн"

По словам Шмыгаля, минимальные потребности Украины в средствах - 38 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета и 17 млрд долларов на первоочередное восстановление.

Ключевыми партнерами Украины остаются ЕС и США. Однако важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы. Поэтому государства G7 создали мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый "Рамштайн", который будет действовать по трем основным направлениям:

устоячивая краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины,

международное финансирование,

координация реформ и развитие частного сектора

Ожидается, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится на этой неделе. В формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации.

"Оба формата - и энергетический, и финансовый "Рамштайны" - касаются обеспечения дополнительной стойкости нашего государства и выполнения двух главных задач, которые стоят перед правительством. Первая - это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно в отношении проектов восстановления. Вторая задача - это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы", - сказал премьер.