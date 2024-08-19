Украина проведет первую тематическую конференцию для подготовки мирного плана: что известно

Украина в рамках подготовки ко второму саммиту мира проведет первую тематическую конференцию. Она будет посвящена теме энергетической безопасности.

Более детально о конференции - в материале РБК-Украина ниже.

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Конференции по пунктам формулы мира

Украинские власти совместно со Швейцарией провели первый саммит мира. В ходе мероприятия страны и международные организации, которые принимали участие, обсуждали три пункта формулы мира: энергетическая и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными между Украиной и Россией в формате всех на всех.

Теперь украинские власти запланировали проведение тематических конференций по этим трем пунктам формулы мира. Ожидается, что на таких конференциях участники разработают план реализации вышеупомянутых пунктов. Пока неизвестно, на каком уровне страны будут представлены на конференциях - участие могут принимать министры, советники глав государств или даже омбудсмены.

Далее планируется провести тематические конференции по остальным пунктам формулы мира. Как признавал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, по некоторым пунктам достичь общей позиции будет сложно. В частности, это касается вывода российских войск из Украины, восстановления территориальной целостности и не только.

Целью тематических конференций является разработка мирного плана. Такой документ России хотят представить на втором саммите мира. Мероприятие планируется провести до конца 2024 года, а сам мирный план подготовить к ноябрю.

Первую конференцию проведут по третьему пункту формулы мира - энергетическая безопасность. Ермак рассказал, что встреча пройдет в августе в онлайн-формате.

Планы Украины на первую конференцию

Стоит заметить, что Украина изначально планировала проводить первую тематическую конференцию по энергетической безопасности не в онлайн-формате.

Как заявлял в середине июля президент Украины Владимир Зеленский, Киев рассчитывал организовать такую конференцию в Катаре.

Отличаются и ожидаемые сроки. Украинские власти планировали провести конференцию в конце июля или начале августа. Но уже 19 августа, а такую конференцию так и не организовали.

С чем связаны такие изменения и как это может повлиять на сроки составления мирного плана и проведения второго саммита мира - пока неизвестно.