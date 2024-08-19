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Україна проведе першу тематичну конференцію для підготовки мирного плану: що відомо

Понеділок 19 серпня 2024 18:30
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Україна проведе першу тематичну конференцію для підготовки мирного плану: що відомо Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна у рамках підготовки до другого саміту миру проведе першу тематичну конференцію. Вона буде присвячена темі енергетичної безпеки.

Більш детально про конференцію - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Конференції щодо пунктів формули миру

Українська влада спільно зі Швейцарією провела перший саміт миру. У ході заходу країни та міжнародні організації, які брали участь, обговорювали три пункти формули миру: енергетичну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку та обмін полоненими між Україною та Росією у форматі всіх на всіх.

Тепер українська влада запланувала проведення тематичних конференцій щодо цих трьох пунктів формули миру. Очікується, що на таких конференціях учасники розроблять план реалізації вищезгаданих пунктів. Наразі невідомо, на якому рівні країни будуть представлені на конференціях - участь можуть брати міністри, радники голів держав чи навіть омбудсмени.

Далі планується провести тематичні конференції щодо інших пунктів формули миру. Як визнавав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, за деякими пунктами досягти спільної позиції буде складно. Зокрема, це стосується виведення російських військ з України, відновлення територіальної цілісності і не тільки.

Метою тематичних конференцій є розробка мирного плану. Такий документ Росії хочуть представити на другому саміті миру. Захід планується провести до кінця 2024 року, а сам мирний план підготувати до листопада.

Першу конференцію проведуть щодо третього пункту формули миру - енергетична безпека. Єрмак розповів, що зустріч відбудеться у серпні в онлайн-форматі.

Плани України на першу конференцію

Варто зауважити, що Україна спочатку планувала проводити першу тематичну конференцію з енергетичної безпеки не в онлайн-форматі.

Як заявляв у середині липня президент України Володимир Зеленський, Київ розраховував організувати таку конференцію у Катарі.

Відрізняються й очікувані терміни. Українська влада планувала провести конференцію наприкінці липня чи на початку серпня. Але вже 19 серпня, а таку конференцію так і не організували.

З чим пов'язані такі зміни і як це може вплинути на терміни складання мирного плану та проведення другого саміту миру - поки що невідомо.

До речі, детальніше про мирний план, який готує Україна - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та публікація Офісу президента України.

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